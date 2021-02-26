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Прогноз погоды в Азербайджане на 27 февраля

Прогноз погоды в Азербайджане на 27 февраля Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%
Экология
26 февраля 2021 г. 13:36
Прогноз погоды в Азербайджане на 27 февраля

27 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3, днем – 6-8 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

27 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем – 8-13 градусов тепла, в горах ночью – 5-8, в высокогорных районах – 10-12, днем 0-5 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 февраля на Абшеронском полуострове слабое и умеренное колебание метеорологических факторов положительно скажутся на самочувствии метеочувствительных людей.

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