Прогноз погоды в Азербайджане на 27 февраля

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%

27 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3, днем – 6-8 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

27 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем – 8-13 градусов тепла, в горах ночью – 5-8, в высокогорных районах – 10-12, днем 0-5 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 февраля на Абшеронском полуострове слабое и умеренное колебание метеорологических факторов положительно скажутся на самочувствии метеочувствительных людей.