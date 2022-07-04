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Прогноз погоды в Азербайджане на 5 июля

Прогноз погоды в Азербайджане на 5 июля Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 июля.
Экология
4 июля 2022 г. 12:54
Прогноз погоды в Азербайджане на 5 июля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23° тепла, днем - 30-34°, в Баку ночью - 21-23° тепла, днем - 31-33°. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55%.

В районах в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах вероятны грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 31-36°, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 16-21° .

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for July 5
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 33, rayonlarda 36 dərəcə isti olacaq

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