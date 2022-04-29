Прогноз погоды в Азербайджане на 30 апреля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 апреля.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 30 апреля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, днем в некоторых местах возможны осадки.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем – 18-22° тепла. в Баку ночью - 14-16°, днем - 20-22° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и переменные дожди, ливни, град, ночью и утром – туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем - 23-28° тепла, в горах ночью – 2-7°, днем - 12-17° тепла.