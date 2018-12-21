 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. 

    Однако ближе к ночи на отдельных территориях возможен моросящий дождь. 

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер. 

    Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

    Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в отдельных местах есть вероятность дождя. Местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер. 

    Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 

    Хотя ожидаемый 22-23 декабря на Абшеронском полуострове температурный режим будет в основном благоприятен для метеочувствительных людей, днем 23 декабря временами усиливающийся южный ветер может вызвать у некоторых людей чувство дискомфорта. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi