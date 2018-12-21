Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 22 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ближе к ночи на отдельных территориях возможен моросящий дождь.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность - 80-90%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в отдельных местах есть вероятность дождя. Местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Хотя ожидаемый 22-23 декабря на Абшеронском полуострове температурный режим будет в основном благоприятен для метеочувствительных людей, днем 23 декабря временами усиливающийся южный ветер может вызвать у некоторых людей чувство дискомфорта.