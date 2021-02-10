Прогноз погоды в Азербайджане на 11 февраля

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%

11 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра ожидается местами туман, будет дуть южный ветер, который днем сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, однако, утром в некоторых местах ожидается моросящий дождь. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6 градусов тепла, в высокогорных районах 0-5 градусов мороза, днем 15-17 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.