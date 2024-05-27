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Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла 28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Экология
27 мая 2024 г. 13:19
Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла

28 мая в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах местами ожидаются дожди, временами ливневого характера, вероятны грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем - 23-28° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - 13-18° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for May 28
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