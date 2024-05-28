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Пыльная погода продержится на территории Азербайджана еще два дня

Пыльная погода продержится на территории Азербайджана еще два дня Пыльная погода, которая носит трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями, продержится на территории Азербайджана еще два дня.
Экология
28 мая 2024 г. 12:05
Пыльная погода продержится на территории Азербайджана еще два дня

Пыльная погода, которая носит трансграничный характер и связана с метеорологическими условиями, продержится на территории Азербайджана еще два дня.

Как сообщает Report, об этом заявила сотрудник Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

По ее словам, увеличение частиц пыли в воздухе связано с преобладанием северо-восточных воздушных потоков.

"Согласно данным с автоматических станций на утро, концентрация пыли в воздухе в Баку и на Абшеронском полуострове превышает норму в 1,2 раза", - отметила Г.Аббасова.

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Версия на азербайджанском языке Hidrometeorologiya Xidməti: Tozlu hava şəraiti 2 gün ərzində davam edəcək

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