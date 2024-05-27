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В Абшеронском национальном парке прошел веломарафон с участием медработников

В Абшеронском национальном парке прошел веломарафон с участием медработников В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Абшеронском национальном парке прошел веломарафон, приуроченный к 3 июня - Всемирному дню велосипеда (World Bicycle Day).
Экология
27 мая 2024 г. 13:22
В Абшеронском национальном парке прошел веломарафон с участием медработников

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Абшеронском национальном парке прошел веломарафон, приуроченный к 3 июня - Всемирному дню велосипеда (World Bicycle Day).

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, велопробег состоялся при поддержке Профсоюзного комитета и Абшеронского национального парка с участием сотрудников Медицинского центра Пираллахи, подведомственного Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Более 50 сотрудников TƏBİB преодолели дистанцию ​​в 12 км и были награждены сертификатами и подарками.

Веломарафон состоялся в целях популяризации использования экологически чистых видов транспорта, содействия снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, популяризации здорового образа жизни и экотуризма.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşeron Milli Parkında tibb işçilərinin iştirakı ilə velomarafon təşkil olunub

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