Названа причина пыльной погоды в Азербайджане

Наблюдаемая в Азербайджане масса пыли попала в страну из пустыни Каракум Туркменистана, севера Ирана, а также территории Ирака.

Наблюдаемая в Азербайджане масса пыли попала в страну из пустыни Каракум Туркменистана, севера Ирана, а также территории Ирака.

Об этом Report сообщил заведующий департаментом географии и окружающей среды университета "Хазар", член Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Ровшан Аббасов.

Эколог полагает, что наблюдаемые в настоящее время пылевые частицы охватывают большинство районов восточной части Азербайджана и имеют трансграничное происхождение.

По его словам, в связи с притоком пыли в Азербайджане резко увеличился уровень твердых частиц PM (particullar matter – основного показателя определения качества воздуха), качество воздуха в Баку вчера составляло 240 баллов по 500-балльной шкале, что в 4 раза ниже нормы:

"Обычно качество воздуха по шкале от 0 до 50 считается хорошим. Повышенная концентрация пыли в воздухе наблюдается в Баку весной и летом. В целом пылевые массы попадают на территорию Азербайджана через Каспийское море из разных территорий - Ирака, Саудовской Аравии, пустынь Каракум и Кызылкум Центральной Азии".