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Воздух в Азербайджане прогреется до 33 градусов

Воздух в Азербайджане прогреется до 33 градусов Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Экология
28 мая 2024 г. 13:13
Воздух в Азербайджане прогреется до 33 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 14-18°, днем 24-29° тепла.

Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако местами в горных территориях возможны переменные осадки, грозы и град. Возможен туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-19°, днем 28-33° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 14-19° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 29, bölgələrdə 33 dərəcə isti olacaq

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