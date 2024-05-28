На этой неделе воздух прогреется до 32° в Баку и до 36° в регионах Азербайджана

На этой неделе воздух прогреется до 32° в Баку и до 36° в регионах Азербайджана

На этой неделе в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренная погода, в основном без осадков.

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На этой неделе в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренная погода, в основном без осадков. Об этом Report сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов. По его словам, в ночь с 1 на 2 июня местами на полуострове возможен кратковременный дождь. Махмудов отметил, что максимальная температура воздуха составит 24-29 градусов, а 30 и 31 мая воздух прогреется до 32 градусов. Глава службы сказал о прогнозируемой умеренной погоде в районах Азербайджана всю эту неделю. "В ближайшие дни погода стабилизируется, в районах преимущественно без осадков, но днем возможны кратковременные дожди в горных и предгорных районах. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха постепенно повысится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями. Воздух прогреется до 28-33 градусов, 30-31 мая местами до 36 градусов, в горах 17-22, на отдельных территориях - 25 градусов", - сказал Н. Махмудов. Подпишитесь на наш Telegram канал