На этой неделе воздух прогреется до 32° в Баку и до 36° в регионах Азербайджана

На этой неделе в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренная погода, в основном без осадков.
Об этом Report сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.
По его словам, в ночь с 1 на 2 июня местами на полуострове возможен кратковременный дождь.
Махмудов отметил, что максимальная температура воздуха составит 24-29 градусов, а 30 и 31 мая воздух прогреется до 32 градусов.
Глава службы сказал о прогнозируемой умеренной погоде в районах Азербайджана всю эту неделю.
"В ближайшие дни погода стабилизируется, в районах преимущественно без осадков, но днем возможны кратковременные дожди в горных и предгорных районах. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха постепенно повысится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями. Воздух прогреется до 28-33 градусов, 30-31 мая местами до 36 градусов, в горах 17-22, на отдельных территориях - 25 градусов", - сказал Н. Махмудов.