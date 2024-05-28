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На этой неделе воздух прогреется до 32° в Баку и до 36° в регионах Азербайджана

На этой неделе воздух прогреется до 32° в Баку и до 36° в регионах Азербайджана На этой неделе в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренная погода, в основном без осадков.
Экология
28 мая 2024 г. 14:41
На этой неделе воздух прогреется до 32° в Баку и до 36° в регионах Азербайджана

На этой неделе в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается умеренная погода, в основном без осадков.

Об этом Report сообщил начальник Национальной гидрометеорологической службы Назим Махмудов.

По его словам, в ночь с 1 на 2 июня местами на полуострове возможен кратковременный дождь.

Махмудов отметил, что максимальная температура воздуха составит 24-29 градусов, а 30 и 31 мая воздух прогреется до 32 градусов.

Глава службы сказал о прогнозируемой умеренной погоде в районах Азербайджана всю эту неделю.

"В ближайшие дни погода стабилизируется, в районах преимущественно без осадков, но днем возможны кратковременные дожди в горных и предгорных районах. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха постепенно повысится на 5-8 градусов по сравнению с предыдущими днями. Воздух прогреется до 28-33 градусов, 30-31 мая местами до 36 градусов, в горах 17-22, на отдельных территориях - 25 градусов", - сказал Н. Махмудов.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonunadək Bakıda 32, rayonlarda 36 dərəcə isti gözlənilir - PROQNOZ

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