В районах Азербайджана ожидаются дожди, снег и туман

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер в дневное время сменится умеренным северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.
В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, в горных районах возможен снегопад. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.