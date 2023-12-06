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В районах Азербайджана ожидаются дожди, снег и туман

В районах Азербайджана ожидаются дожди, снег и туман Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.
Экология
6 декабря 2023 г. 12:55
В районах Азербайджана ожидаются дожди, снег и туман

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-восточный ветер в дневное время сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, в горных районах возможен снегопад. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Rain, snow, fog expected in Azerbaijan’s districts
Версия на азербайджанском языке Rayonlarda yağış, qar yağacaq, duman olacaq

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