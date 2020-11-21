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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 22 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью местами дождь.
Экология
21 ноября 2020 г. 12:37
Прогноз погоды на завтра

22 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью местами дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-8, днем 8-11, в Баку ночью будет 6-8, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 55-60%.

22 ноября в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег, днем в основном без осадков. Временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-7, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 1-3 градуса мороза.

Медико-метеорологический прогноз

22 ноября на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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