27 сентября - важная дата для братского Азербайджана. Потому что в результате войны, начавшейся в этот день, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и благодаря этому в регионе появились совершенно новые возможности.

Об этом руководитель Центра стратегических исследований Грузии, политический обозреватель и аналитик Валерий Чечелашвили заявил в комментарии местному бюро Report.

Аналитик подчеркнул, что 27 сентября имеет особое историческое значение для Азербайджана. По его словам, восстановление территориальной целостности Азербайджана привело к формированию новых реалий на Южном Кавказе: "Восстановление территориальной целостности азербайджанским народом показывает нам, что в регионе могут появиться новые возможности".

По его словам, продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией может создать новые перспективы для долгосрочной стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе. В. Чечелашвили отметил, что будущее региона также зависит от расширения возможностей для сотрудничества между Азербайджаном, Арменией и Грузией: "Этот регион принадлежит трем странам - Азербайджану, Армении и Грузии. Мы должны сформировать такой Южный Кавказ, где основное место будут занимать не конфликты и войны, а стабильность, свобода, интеграция и развитие".

По его словам, восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности является важным этапом с точки зрения создания новых возможностей для сотрудничества в регионе.

В. Чечелашвили заявил, что 27 сентября для Грузии прежде всего является трагической датой, связанной с падением Сухуми и тяжелыми последствиями абхазского конфликта: "27 сентября - трагическая дата в истории Грузии. В тот день пал Сухуми, и мы потеряли Абхазию. Это событие оставило очень тяжелый след в памяти грузинского народа".

По словам В. Чечелашвили, достигнутых в тот период соглашений о прекращении огня оказалось недостаточно для полного предотвращения конфликта, и в результате ситуация еще больше обострилась. По его мнению, эти события превратили вопрос территориальной целостности Грузии в одну из наиболее чувствительных тем современной истории страны.

В. Чечелашвили считает, что 27 сентября - это дата, которая одновременно напоминает о пережитых Грузией в прошлом войнах и потерях и вновь подчеркивает важность мира и стабильности на Южном Кавказе.