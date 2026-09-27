В Британии арестованы пять человек по подозрению в терроризме

В Великобритании пять человек арестованы по подозрению в подготовке теракта близ авиабазы Фэрфорд, используемой ВС США.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Согласно информации, в воскресенье британская полиция задержала несколько мужчин по подозрению в хранении взрывчатых веществ и эвакуировала жителей домов, расположенных рядом с авиабазой. Подозрение вызвали три автомобиля, движущиеся к базе. Позднее они были арестованы по подозрению в подготовке террористического акта.

Уточняется, что в районе авиабазы Фэрфорд, расположенной на западе Англии примерно в полутора часах езды от Лондона, был введен режим чрезвычайной ситуации, а также привлечены силы и техника правоохранительных органов.

АР напоминает, что база использовалась американскими военными для нанесения ударов по Ирану.