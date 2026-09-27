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    В Британии арестованы пять человек по подозрению в терроризме

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 19:12
    В Британии арестованы пять человек по подозрению в терроризме

    В Великобритании пять человек арестованы по подозрению в подготовке теракта близ авиабазы Фэрфорд, используемой ВС США.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные правоохранительные органы.

    Согласно информации, в воскресенье британская полиция задержала несколько мужчин по подозрению в хранении взрывчатых веществ и эвакуировала жителей домов, расположенных рядом с авиабазой. Подозрение вызвали три автомобиля, движущиеся к базе. Позднее они были арестованы по подозрению в подготовке террористического акта.

    Уточняется, что в районе авиабазы Фэрфорд, расположенной на западе Англии примерно в полутора часах езды от Лондона, был введен режим чрезвычайной ситуации, а также привлечены силы и техника правоохранительных органов.

    АР напоминает, что база использовалась американскими военными для нанесения ударов по Ирану.

    Великобритания Теракт
    Britaniyada beş nəfər terrorçuluq ittihamı ilə həbs edilib
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