Сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой посетили парк Победы

Сотрудники Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и представители диаспорских организаций, находящиеся с визитом в нашей стране, 27 сентября - в День памяти посетили парк Победы, ставший одним из символов Отечественной войны.

Как сообщили Report в комитете, во время визита с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность нашей страны, к памятному камню возложили цветы.

Отметим, что действующие в различных странах мира диаспорские организации Азербайджана сегодня в связи с Днем памяти проводят многочисленные мероприятия и с глубоким уважением чтят память наших шехидов. Наши соотечественники также подробно информируют общественность стран проживания о сути Дня памяти. В Азербайджанских домах, расположенных в 21 стране мира, создаются тематические уголки, проводятся памятные церемонии и различные мероприятия.