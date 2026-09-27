Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой посетили парк Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 20:23
    Сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой посетили парк Победы

    Сотрудники Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и представители диаспорских организаций, находящиеся с визитом в нашей стране, 27 сентября - в День памяти посетили парк Победы, ставший одним из символов Отечественной войны.

    Как сообщили Report в комитете, во время визита с глубоким уважением почтили память шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность нашей страны, к памятному камню возложили цветы.

    Отметим, что действующие в различных странах мира диаспорские организации Азербайджана сегодня в связи с Днем памяти проводят многочисленные мероприятия и с глубоким уважением чтят память наших шехидов. Наши соотечественники также подробно информируют общественность стран проживания о сути Дня памяти. В Азербайджанских домах, расположенных в 21 стране мира, создаются тематические уголки, проводятся памятные церемонии и различные мероприятия.

    Сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой посетили парк Победы
    Сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой посетили парк Победы
    27 Сентября – День памяти
    Фото
    Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları Zəfər Parkını ziyarət ediblər
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