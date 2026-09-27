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    Билл Гейтс: договориться о регулировании ИИ будет сложнее, чем об ограничении ядерного оружия

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 20:13
    Билл Гейтс: договориться о регулировании ИИ будет сложнее, чем об ограничении ядерного оружия

    Договориться о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) будет сложнее, чем в период холодной войны договориться об ограничении ядерных арсеналов. Такое мнение выразил американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью NBC News.

    "Это будет сложнее", - сказал Гейтс, отвечая на соответствующий вопрос.

    По его словам, одного саморегулирования компаний, занимающихся разработкой ИИ, недостаточно для обеспечения безопасности технологии. Гейтс считает, что правоохранительные органы и политики должны участвовать в обсуждении мер безопасности и механизмов контроля.

    "ИИ - это не просто новая технология, чтобы люди могли сказать: "Появление прошлых технологий тоже вызывало тревогу, но в итоге все обошлось, так что в этот раз предупреждения о необходимости целенаправленно сдерживать ИИ не нужны". Это действительно эволюционное событие. Мы создали интеллектуальный вид, который во многих вопросах уже умнее нас и благодаря экспоненциальному росту в следующие несколько лет станет невероятно умнее нас", - отметил он.

    Искусственный интеллект (ИИ) Билл Гейтс
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