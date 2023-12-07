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Погода в Азербайджане на завтра

Погода в Азербайджане на завтра 8 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Однако утром и вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.
Экология
7 декабря 2023 г. 12:49
Погода в Азербайджане на завтра

8 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков. Однако утром и вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью 6-9°, днем 9-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана местами будет дождливо. В отдельных местах осадки будут интенсивными, в горных районах возможен снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for December 8
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq

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