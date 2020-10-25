Прогноз погоды на завтра

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем – 50-55%

26 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами слабый туман.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра будет преобладать умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

26 октября в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах вероятен туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 21-26, в горах ночью 6-11, днем 16-24 градуса тепла.