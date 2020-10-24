Прогноз погоды в Азербайджане на 25 октября

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 октября.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром местами слабый туман, изморось.

Будет преобладать южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 13-16, днем 20-24 градуса тепла, в Баку ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

25 октября в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах вероятен туман. Будет преобладать местами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 20-25, в горах ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла.