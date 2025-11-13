Прогноз погоды на завтра
Экология
- 13 ноября, 2025
- 12:18
14 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман. Юго-восточный ветер днем сменится на северо-западный.
Температура воздуха ночью составит 9-12, днем 15-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 80-85%, днем 70-75%.
В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако с середины дня местами пройдет небольшой дождь. Временами ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 6-10, днем 15-20, в горах ночью 3-7, днем 10-15 градусов тепла.
