Прогноз погоды на завтра

14 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается туман. Юго-восточный ветер днем сменится на северо-западный.

Температура воздуха ночью составит 9-12, днем 15-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 80-85%, днем 70-75%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, однако с середины дня местами пройдет небольшой дождь. Временами ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-10, днем 15-20, в горах ночью 3-7, днем 10-15 градусов тепла.