İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    • 13 noyabr, 2025
    • 12:06
    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 14-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 80-85 %, gündüz 70-75 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 6-10, gündüz 15-20, dağlarda gecə 3-7, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

    Hava proqnozu Yağmursuz hava
    Прогноз погоды на завтра

    Son xəbərlər

    12:29

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə suvarma sahəsində əməkdaşlığın gələcək istiqamətlərini müzakirə edib

    ASK
    12:25

    Saytlara maliyyə dəstəyinin məbləği 2 min manat artırılıb

    Media
    12:22

    Ermənistan parlamentinin iclası kvorum olmadığı üçün təxirə salınıb

    Region
    12:22

    Nazir: "Azərbaycanda meyvə və giləmeyvə bağlarının sahəsi 10 % artıb"

    ASK
    12:19

    Rusiya və Gürcüstan arasında danışıqlar nəticəsiz başa çatıb

    Region
    12:18

    Vüqar Gülməmmədov: "Təhsilin orta müddətli xərclər çərçivəsində kəmiyyət göstəriciləri artırılmalıdır"

    Maliyyə
    12:18

    Emin Əmrullayev: Şagirdlərin təxminən 50 %-i yuxarı sinifdə təhsildə davamlılıq baxımından çətinliklərlə üzləşir

    Elm və təhsil
    12:15

    Nazir: Azərbaycanda 600 minə yaxın uşaq üçün məktəbəqədər təhsilə 2,7 milyard manat lazımdır

    Elm və təhsil
    12:14

    Səməd Bəşirli: "Azərbaycanda qadın sahibkarların sayı 7 % artıb"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti