    Прогноз погоды на воскресенье

    Экология
    27 сентября, 2025
    • 12:51
    Прогноз погоды на воскресенье

    28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове на отдельных территориях временами ожидаются дожди, которые к утру постепенно прекратятся. В течение дня преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 14-16, днем 18-20 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.

    В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах возможны ливни интенсивного характера, град, в высокогорных районах - снег. С полудня в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 12-16, днем 18-22, в горах ночью 1-5, днем 5-8 градусов тепла.

