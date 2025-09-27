İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    • 27 sentyabr, 2025
    • 12:41
    Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

    Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 28-də bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 765 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 65-75 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gündüzdən əksər rayonlarda yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 12-16, gündüz 18-22, dağlarda gecə 1-5, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq.

    hava yağış külək
    Прогноз погоды на воскресенье

    Son xəbərlər

    13:37
    Foto

    Hərbi Memorial Məzarlıqda 44 metrlik monumental abidə ucaldılıb

    Daxili siyasət
    13:37

    Qərb bölgəsinin şəhər və rayonlarında şəhidlərin xatirəsi anılıb

    Daxili siyasət
    13:26

    Səfir: 27 sentyabr Cənubi Qafqazın tarixində yeni səhifədir

    Xarici siyasət
    13:26

    Kobaxidze: Fransa parlamentinin qətnaməsi Avropa bürokratiyasındakı böhranı göstərir

    Digər ölkələr
    13:18

    Ərdoğan: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır!

    Xarici siyasət
    13:15

    ABŞ Rusiya-Serbiya şirkətinə qarşı sanksiyaların tətbiqini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    13:12

    Litvaya "Dron divarı" layihəsi çərçivəsində 1,6 milyard avro lazımdır

    Digər ölkələr
    13:11
    Foto

    Balakəndə İnterçaydan sel keçir

    Hadisə
    13:10

    Nazir: Təhsil müəssisələrində pul yığılması və neqativ hallarla bağlı müvafiq tədbirlər görülür

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti