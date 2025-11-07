Прогноз погоды на День Победы
- 07 ноября, 2025
- 12:26
8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Сообщается, что ночью и утром местами будет слабый туман. Будет преобладать юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 17-20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки. Местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 19-24, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.
