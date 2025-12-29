В Ханкенди состоялся праздничный концерт

В городе Ханкенди был организован праздничный концерт по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Отмечается, что праздничный концерт, состоявшийся 29 декабря в рамках ярмарки "Зимняя сказка" на площади "Зафер" (Победы), был организован и проведен Службой при поддержке Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

На концерте выступили известные исполнители и музыканты. Прозвучавшие композиции подарили жителям города и гостям праздничное настроение, создав оживленную атмосферу на центральной площади.