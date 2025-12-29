Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Ханкенди состоялся праздничный концерт

    Искусство
    • 29 декабря, 2025
    • 21:18
    В Ханкенди состоялся праздничный концерт

    В городе Ханкенди был организован праздничный концерт по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Отмечается, что праздничный концерт, состоявшийся 29 декабря в рамках ярмарки "Зимняя сказка" на площади "Зафер" (Победы), был организован и проведен Службой при поддержке Специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    На концерте выступили известные исполнители и музыканты. Прозвучавшие композиции подарили жителям города и гостям праздничное настроение, создав оживленную атмосферу на центральной площади.

    Ханкенди праздничный концерт
    Фото
    Видео
    Xankəndidə bayram konserti keçirilib

    Последние новости

    22:31

    Путин подписал указ о круглогодичном военном призыве

    В регионе
    22:18

    Латвия достроила барьер на границе с Россией

    Другие страны
    22:03

    Джейхун Байрамов обсудил с главой МИД Узбекистана региональные вопросы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    21:52

    Турция намерена расширить оборонное сотрудничество с Нигером

    В регионе
    21:40

    Рубио: США и ООН договорились о пересмотре финансирования гуманитарных программ

    Другие страны
    21:18
    Фото
    Видео

    В Ханкенди состоялся праздничный концерт

    Искусство
    21:04

    Госпредприятия Азербайджана будут выплачивать в бюджет не менее 30% чистой прибыли

    Финансы
    20:44

    Ушаков раскрыл детали разговора Путина и Трампа - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    20:29

    Электроснабжение Запорожской АЭС по резервной линии восстановлено

    Другие страны
    Лента новостей