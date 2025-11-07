İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Zəfər Gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    • 07 noyabr, 2025
    • 12:12
    Zəfər Gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 8-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 10-14, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 70-80 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 19-24, dağlarda gecə 0-5, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Yağmursuz hava Zəfər Günü
    Прогноз погоды на День Победы

    Son xəbərlər

    12:26

    Corat qəsəbəsində 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:26

    Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli kənd sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Digər
    12:23

    Bu ilin 9 ayında məişət zorakılığından zərər çəkmiş 45 uşağa reabilitasiya xidməti göstərilib

    Sosial müdafiə
    12:22

    Sahil Babayev: "Büdcənin funksional təsnifatının 1/3-i tamamilə nəticə əsaslı mexanizmlə hazırlanıb"

    Maliyyə
    12:20
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçusu Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    12:20

    Deputat: Gələn ilin büdcə layihəsində təhlükəsizliyə ayrılan vəsaitin artırılması doğru yanaşmadır

    Daxili siyasət
    12:19

    ABŞ-də hərbçilər naməlum tozdan zəhərləniblər

    Digər ölkələr
    12:13

    Səbinə Əliyeva: Təqaüdçülərə, şagird və tələbələrə ictimai nəqliyyatda güzəştlər tətbiq edilməlidir

    Milli Məclis
    12:12

    Zəfər Gününün hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti