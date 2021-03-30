О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на 31 марта

Прогноз погоды на 31 марта Ночью и утром местами слабый туман, будет дуть юго-восточный ветер
Экология
30 марта 2021 г. 13:54
Прогноз погоды на 31 марта
0 : 00
0 : 00

31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Азербайджана, ночью и утром местами слабый туман, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 12-16 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем - 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

31 марта в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и вечером в некоторых горных районах ожидаются осадки и град. В отдельных местах туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 31 марта на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow announced
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
Израильский политолог: Дискриминация со стороны COVAX - омерзительный поступок
25 марта 2021 г. 16:05
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
Названо число случаев коронавируса в Азербайджане за сегодня
23 марта 2021 г. 19:19
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
Около 3000 граждан Азербайджана подорвались на мине, 525 человек погибли
25 марта 2021 г. 13:19
Тела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
ФотоТела на видео, якобы наших соотечественников, принадлежат гражданам Турции
28 марта 2021 г. 21:00
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
В Азербайджане 1429 новых случаев заражения COVID-19, 17 человек скончались
25 марта 2021 г. 15:06
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
Аким области: Туркестан и Шушу связывает много общего
29 марта 2021 г. 09:49
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования
29 марта 2021 г. 16:32
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
Названо число новых случаев коронавируса в Азербайджане
26 марта 2021 г. 18:11
Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег
Погода в районах Азербайджана будет неустойчивой, ожидается снег
24 марта 2021 г. 12:50
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
Приостановлены авиарейсы из ряда российских городов в Азербайджан
25 марта 2021 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi