Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 6 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 22-24, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 35-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

6 июня в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако, в первой половине дня в некоторых северных и западных районах ожидаются осадки, есть вероятность гроз. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью будет 13-18, днем 21-26 градусов тепла.