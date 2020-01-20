Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 21 января погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменно облачной, временами пасмурно, в основном днем без осадков. Ночью и утром на отдельных территориях туман, изморось, ветер северный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-3, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром на отдельных территориях туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью от -2 мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью – 5-10, днем 12-17 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.