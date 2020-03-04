Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, местами ожидается туман.

Юго-западный ветер днем временами усилится. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 768 мм до 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-60%.

5 марта в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, утром будет туман. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 5 марта на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, что может вызвать у метеочувствительных людей чувство дискомфорта.