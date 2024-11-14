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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 12:37
Экология
14 ноября 2024 г. 12:58
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 7-10°, днем 12-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью и днем 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Временами ожидается туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-9°, днем 12-17° тепла, в горах - ночью 0-4° мороза, днем 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for November 15
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