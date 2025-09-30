Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент COP29: Борьба с выбросами углекислого газа требует совместных реформ

    Экология
    • 30 сентября, 2025
    • 15:06
    Президент COP29: Борьба с выбросами углекислого газа требует совместных реформ

    Для предотвращения выбросов углекислого газа в атмосферу необходимы совместные реформы

    Как сообщает Report, об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев во время своего выступления во второй день Недели климатических действий в Баку (BCAW2025).

    По его словам, необходимо срочно остановить выбросы углекислого газа в атмосферу: "Если есть несколько факторов, ускоряющих изменение климата, один из них - углекислый газ. Необходимы совместные реформы. Наряду с этим, нужно инвестировать в систему образования. Это важно для усиления вклада молодежи в решение вопросов изменения климата".

    Бабаев также отметил, что здравоохранение также занимает важное место в климатическом вопросе: "Речь идет не только об образовании, но и о необходимости расширения партнерства в области здравоохранения".

