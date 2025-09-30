Muxtar Babayev: Karbon qazı ilə bağlı birgə islahatlara ehtiyac var
Ekologiya
- 30 sentyabr, 2025
- 14:33
Karbon qazlarının havaya atılmasının qarşısını almaq üçün birgə islahatlara ehtiyac var
"Report" xəbər verir ki, bunu COP29-un Prezidenti Muxtar Babayev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) ikinci günündə çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, karbon qazlarının havaya atılmasını təcili dayandırmaq lazımdır: "İqlim dəyişmələrini sürətləndirən bir neçə məsələ varsa, bunlardan biri də karbon qazlarıdır. Birgə islahatlara ehtiyac var. Bununla yanaşı, təhsil sisteminə sərmayə qoyulmalıdır. Gənclərin iqlim dəyişmələrində səyini gücləndirmək üçün bu vacibdir".
M.Babayev onu da qeyd edib ki, səhiyyə də iqlim məsələsində önəmli yer tutur: "Təkcə təhsil barədə deyil, səhiyyə sahəsində də tərəfdaşlıqlar artırılmalıdır".
