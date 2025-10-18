Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Президент Азербайджана призвал прикаспийские страны к совместным действиям для спасения Каспия

    Экология
    • 18 октября, 2025
    • 10:32
    Президент Азербайджана призвал прикаспийские страны к совместным действиям для спасения Каспия

    Обмеление Каспийского моря сегодня представляет собой одну из наиболее острых экологических проблем региона. Всем прикаспийским странам крайне важно укреплять сотрудничество, активно обмениваться научными данными и вырабатывать согласованные меры для смягчения последствий этого процесса.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью агентству Kazinform.

    "Сегодня Каспийское море, к сожалению, сталкивается с рядом серьезных экологических вызовов. Одной из самых острых проблем становится обмеление - стремительное снижение уровня воды, которое несет в себе как экологическую, так и экономическую угрозу. На Шестом Каспийском саммите, состоявшемся в 2022 году, я поднял вопрос нарушения экологического баланса в Каспийском море. К сожалению, с тех пор ситуация лишь усугубилась. Уровень воды в Каспии стремительно снижается, и причины этого кроются не только в изменении климата. В сложившейся ситуации всем прикаспийским странам крайне важно налаживать тесное сотрудничество, активно обмениваться научной информацией и вырабатывать согласованные меры для смягчения последствий", - сказал глава государства.

    По словам Ильхама Алиева, снижение уровня Каспийского моря и связанные с этим экологические изменения угрожают биоразнообразию и устойчивости экосистемы.

    "Кроме того, Азербайджан, Казахстан, а также другие прикаспийские страны могут и должны активно продвигать инициативы по охране Каспийского моря на региональных и международных площадках. В условиях нарастающих транснациональных экологических рисков Каспий перестает быть просто водоемом и превращается в символ нашей общей ответственности и необходимости объединенных действий", - отметил президент.

    Ильхам Алиев Азербайджан интервью Каспийское море обмеление
    Azərbaycan Prezidenti Xəzər dənizini xilas etmək üçün Xəzəryanı ölkələri birgə tədbirlərə çağırıb

    Последние новости

    10:53

    Хикмет Гаджиев: Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан подчеркнул приверженность Азербайджана межрелигиозному диалогу

    Внешняя политика
    10:53

    ГУДП города Баку обратилось к водителям, планирующим поездку на выходных

    Внутренняя политика
    10:42

    Производство хлопкового волокна в Азербайджане выросло на 33 %

    Промышленность
    10:40

    Ильхам Алиев: ОТГ играет ключевую роль в укреплении братских связей Азербайджана и Казахстана

    Внешняя политика
    10:40
    Фото

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали 3 медали в первый день Гран-при в Мексике

    Индивидуальные
    10:32

    Президент Азербайджана призвал прикаспийские страны к совместным действиям для спасения Каспия

    Экология
    10:25

    Ильхам Алиев: Объем азербайджанских вложений в экономику Казахстана достиг 225 млн долларов

    Бизнес
    10:19

    Президент: Строительство подводного кабеля между Азербайджаном и Казахстаном завершится к концу 2026 года

    Инфраструктура
    10:17

    АБР выразил готовность софинансировать проекты с Тюркским инвестиционным фондом

    Финансы
    Лента новостей