Президент Азербайджана призвал прикаспийские страны к совместным действиям для спасения Каспия

Обмеление Каспийского моря сегодня представляет собой одну из наиболее острых экологических проблем региона. Всем прикаспийским странам крайне важно укреплять сотрудничество, активно обмениваться научными данными и вырабатывать согласованные меры для смягчения последствий этого процесса.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью агентству Kazinform.

"Сегодня Каспийское море, к сожалению, сталкивается с рядом серьезных экологических вызовов. Одной из самых острых проблем становится обмеление - стремительное снижение уровня воды, которое несет в себе как экологическую, так и экономическую угрозу. На Шестом Каспийском саммите, состоявшемся в 2022 году, я поднял вопрос нарушения экологического баланса в Каспийском море. К сожалению, с тех пор ситуация лишь усугубилась. Уровень воды в Каспии стремительно снижается, и причины этого кроются не только в изменении климата. В сложившейся ситуации всем прикаспийским странам крайне важно налаживать тесное сотрудничество, активно обмениваться научной информацией и вырабатывать согласованные меры для смягчения последствий", - сказал глава государства.

По словам Ильхама Алиева, снижение уровня Каспийского моря и связанные с этим экологические изменения угрожают биоразнообразию и устойчивости экосистемы.

"Кроме того, Азербайджан, Казахстан, а также другие прикаспийские страны могут и должны активно продвигать инициативы по охране Каспийского моря на региональных и международных площадках. В условиях нарастающих транснациональных экологических рисков Каспий перестает быть просто водоемом и превращается в символ нашей общей ответственности и необходимости объединенных действий", - отметил президент.