    Azərbaycan Prezidenti Xəzər dənizini xilas etmək üçün Xəzəryanı ölkələri birgə tədbirlərə çağırıb

    Ekologiya
    • 18 oktyabr, 2025
    • 10:39
    Azərbaycan Prezidenti Xəzər dənizini xilas etmək üçün Xəzəryanı ölkələri birgə tədbirlərə çağırıb

    Xəzər dənizinin dayazlaşması bu gün regionun ən kəskin ekoloji problemlərindən biridir. Bütün Xəzəryanı ölkələr üçün əməkdaşlığı gücləndirmək, elmi məlumatları aktiv şəkildə mübadilə etmək və bu prosesin nəticələrini yumşaltmaq üçün razılaşdırılmış tədbirlər hazırlamaq son dərəcə vacibdir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Kazinform" agentliyinə müsahibəsində bildirib.

    "Bu gün Xəzər dənizi, təəssüf ki, bir sıra ciddi ekoloji çağırışlarla üzləşir. Ən kəskin problemlərdən biri dayazlaşmadır - həm ekoloji, həm də iqtisadi təhlükə daşıyan suyun səviyyəsinin sürətlə azalması. 2022-ci ildə keçirilmiş Altıncı Xəzər Sammitində mən Xəzər dənizində ekoloji tarazlığın pozulması məsələsini qaldırdım. Təəssüf ki, o vaxtdan bəri vəziyyət daha da pisləşib.

    Xəzərdə suyun səviyyəsi sürətlə azalır və bunun səbəbləri təkcə iqlim dəyişikliyində deyil. Yaranmış vəziyyətdə bütün Xəzəryanı ölkələr üçün sıx əməkdaşlıq qurmaq, elmi məlumatları aktiv şəkildə mübadilə etmək və nəticələri yumşaltmaq üçün razılaşdırılmış tədbirlər hazırlamaq son dərəcə vacibdir", - deyə dövlət başçısı bildirib.

