Представитель МЭПР о загрязнении Каспийского моря

"Количество сбросов сточных вод в Каспийское море значительно сократилось".

"Количество сбросов сточных вод в Каспийское море значительно сократилось".

Как сообщает Report, об этом в ходе "Экспертного часа" заявил начальник отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, за прошедший период сократился как объем сточных вод, сбрасываемых в Каспийское море, так и количество стоков: "Только лишь с Абшеронского полуострова в Каспий в течение дня сбрасывается 1 миллион кубометров воды. Принимаются меры для предотвращения этого”.