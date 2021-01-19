О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представитель МЭПР о загрязнении Каспийского моря

Представитель МЭПР о загрязнении Каспийского моря "Количество сбросов сточных вод в Каспийское море значительно сократилось".
Экология
19 января 2021 г. 17:11
Представитель МЭПР о загрязнении Каспийского моря

"Количество сбросов сточных вод в Каспийское море значительно сократилось".

Как сообщает Report, об этом в ходе "Экспертного часа" заявил начальник отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

По его словам, за прошедший период сократился как объем сточных вод, сбрасываемых в Каспийское море, так и количество стоков: "Только лишь с Абшеронского полуострова в Каспий в течение дня сбрасывается 1 миллион кубометров воды. Принимаются меры для предотвращения этого”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xəzər dənizini ən çox çirkləndirən ərazi açıqlanıb

Новости партнеров

Самое важное

Названы документы, по которым граждане Азербайджана смогут посетить Турцию
Названы документы, по которым граждане Азербайджана смогут посетить Турцию
19 января 2021 г. 17:48
На деоккупированных территориях будут спецпредставители президента Азербайджана
На деоккупированных территориях будут спецпредставители президента Азербайджана
19 января 2021 г. 15:02
Глава TƏBİB обратился к гражданам: Не верьте соцсетям
Глава TƏBİB обратился к гражданам: Не верьте соцсетям
19 января 2021 г. 13:41
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с непогодой
19 января 2021 г. 11:28
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
Чавушоглу назвал условия налаживания связей Азербайджана и Турции с Арменией
18 января 2021 г. 17:12
Ильхам Алиев: Восстановление Карабаха занимает особое место в моей деятельности
Ильхам Алиев: Восстановление Карабаха занимает особое место в моей деятельности
18 января 2021 г. 16:37
Президент: На освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану
Президент: На освобожденных землях все должно осуществляться правильно и по плану
18 января 2021 г. 16:37
Разоблачение очередной армянской лжи: умерший 15 лет назад певец даст концерт
Разоблачение очередной армянской лжи: умерший 15 лет назад певец "даст" концерт
18 января 2021 г. 15:24
Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких секретных приложений
Лавров: У трехстороннего заявления по Карабаху нет никаких "секретных приложений"
18 января 2021 г. 14:15
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
Лавров: Независимость Нагорного Карабаха никем не признана
18 января 2021 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi