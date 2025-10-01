Председатель комитета: Борьба с изменением климата начинается с семьи и дома

Изменения климата начинаются не в какой-то далекой стране, а внутри дома каждого.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в своем заявлении журналистам в рамках третьего дня Бакинской климатической недели (BCAW2025).

По ее словам, бороться с этим процессом и его последствиями сложно: "Мы можем начать борьбу с семьи, быта и воспитания детей".

Б. Мурадова также отметила, что изменения климата связаны с обычным расходом воды, энергии, вопросами питания и их экономным использованием. "Если мы не начнем со своего дома, как у нас хватит сил защищать окружающую среду и мир?", - добавила она.