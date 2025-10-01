Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Председатель комитета: Борьба с изменением климата начинается с семьи и дома

    Экология
    • 01 октября, 2025
    • 18:58
    Изменения климата начинаются не в какой-то далекой стране, а внутри дома каждого.

    Как сообщает Report, об этом заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова в своем заявлении журналистам в рамках третьего дня Бакинской климатической недели (BCAW2025).

    По ее словам, бороться с этим процессом и его последствиями сложно: "Мы можем начать борьбу с семьи, быта и воспитания детей".

    Б. Мурадова также отметила, что изменения климата связаны с обычным расходом воды, энергии, вопросами питания и их экономным использованием. "Если мы не начнем со своего дома, как у нас хватит сил защищать окружающую среду и мир?", - добавила она.

    BCAW2025 Бахар Мурадова
    Komitə sədri: İqlim dəyişmələri sunami olan hansısa ölkədə deyil, hər kəsin evinin içindədir
    Climate change begins at home, says Azerbaijani official

