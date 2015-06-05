Посол Франции: Вопрос изменения климата является актуальной проблемой всего человечества

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В Университете АДА в Баку открылась конференция, посвященная проблемам изменения климата. Как сообщает Report, мероприятие организовано посольством Франции в Азербайджане, Университетом АДА и министерством экологии и природных ресурсов.

Открывший конференцию ректор Университета АДА Хафиз Пашаев отметил актуальность обсуждения проблемы изменения климата и активность Франции в этом вопросе. Он напомнил, что глобальная конференция ООН по изменению климата пройдет во Франции с 30 ноября по 11 декабря. Ректор подчеркнул, что вопросы экологии и сохранения окружающей среды учитывались при постройке кампуса АДА. "Мы стали первым учреждением в регионе, кто использует геотермальную энергию для отопления зданий", - заявил Х. Пашаев.

"Сегодня вопрос изменения климата является актуальной проблемой всего человечества. Глобальное потепление - проблема 20 века, проблема для всех", - в свою очередь заявил посол Франции в Азербайджане Паскаль Монье. Он напомнил о создании "Зеленого фонда" (Green Fund) при поддержке 33 стран, в который было собрано 10 млрд. долларов США, из которых 1 млрд. выделила Франция.

"Данный фонд - хорошая возможность для решения вопроса совместными усилиями. Уже сейчас правительства ряда государств пытаются снизить воздействие человека на климат, посредством внедрения новых технологий, снижающих процент загрязнения окружающей среды и энергоемкость производства. Частный сектор тоже заинтересован в ведении борьбы против изменения климата", - заявил посол.

Так, по его словам, во Франции собираются вводить новый закон по снижению зависимости от карбогидрогена и использования восстанавливаемых энергоисточников.

П. Монье отметил, что ответственность за изменение климата лежит на каждом, и даже изменение бытовых привычек, к примеру, отключение света при выходе из комнаты, окажет положительное воздействие по данному вопросу.