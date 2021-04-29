Полиция Баку расследует факт вырубки 5 фруктовых деревьев

Собранные документы были направлены в Управление полиции Абшеронского района для установления виновны

Жалоба, поступившая в раздел Eko-Radar официального сайта Министерства экологии и природных ресурсов о вырубке деревьев в городе Хырдалан, 27-й квартал, здание 2В, была изучена на месте с участием заявителя и факт подтвердился.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, при осмотре территории сотрудниками Государственной службы экологической безопасности было установлено, что 5 фруктовых деревьев были выкорчеваны и уничтожены.

По факту составлен акт. Собранные документы были направлены в Управление полиции Абшеронского района для установления виновных.