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    ​Погодные условия в Азербайджане резко изменятся, температура упадет на 3-5 градусов

    Метеорологи предупредили население в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Метеорологи предупредили население в связи с ожидаемыми на территории Азербайджана нестабильными погодными условиями. Как сообщили Report из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с 31 августа по 2 сентября на территории страны, включая северные и западные районы, ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, местами осадки.

    По сравнению с предыдущим днем, 1 сентября температура упадет на 3-5 градусов. 

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