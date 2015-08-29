​Погодные условия в Азербайджане резко изменятся, температура упадет на 3-5 градусов

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Метеорологи предупредили население в связи с ожидаемыми на территории Азербайджана нестабильными погодными условиями. Как сообщили Report из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с 31 августа по 2 сентября на территории страны, включая северные и западные районы, ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, местами осадки.

По сравнению с предыдущим днем, 1 сентября температура упадет на 3-5 градусов.