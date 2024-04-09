О нас

Погодные условия в Азербайджане изменятся, ожидается сильный ветер

Погодные условия в Азербайджане изменятся, ожидается сильный ветер С 11 апреля погодные условия в Азербайджане изменятся, ожидается ветреная и дождливая погода.
Экология
9 апреля 2024 г. 15:13
Погодные условия в Азербайджане изменятся, ожидается сильный ветер

С 11 апреля погодные условия в Азербайджане изменятся, ожидается ветреная и дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове с утренних часов 11 апреля и до утра 12 апреля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами порывы ветра будут достигать 20-23 м/с.

В районах Азербайджана с 10 апреля до второй половины дня 11 апреля местами ожидаются осадки.

В некоторых районах (Карабах, Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Центральный Аран, Нахчыванская АР, Газах-Гянджа, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, в горных районах - снег. 11 апреля порывы западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ожидается повышение водности в реках Большого и Малого Кавказа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Külək güclənəcək, bəzi çaylarda sululuq artacaq - XƏBƏRDARLIQ

Другие новости из категории

Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с советником президента Казахстана
Мухтар Бабаев обсудил подготовку к COP29 с советником президента Казахстана
9 апреля 2024 г. 15:55
Завтра в Азербайджане ожидается до 19 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 19 градусов тепла
9 апреля 2024 г. 13:04
Замминистра: Азербайджан проводит практическую работу в области борьбы с изменением климата
Замминистра: Азербайджан проводит практическую работу в области борьбы с изменением климата
8 апреля 2024 г. 13:37
Завтра в Баку ожидается 18, в районах - 21 градус тепла
Завтра в Баку ожидается 18, в районах - 21 градус тепла
8 апреля 2024 г. 12:50
В Баку и регионах Азербайджана идет дождь - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В Баку и регионах Азербайджана идет дождь - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
7 апреля 2024 г. 15:24
В Баку местами ожидаются дожди, а в горных районах - снег
В Баку местами ожидаются дожди, а в горных районах - снег
7 апреля 2024 г. 12:35
В некоторых районах Азербайджана была гроза, выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
В некоторых районах Азербайджана была гроза, выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
7 апреля 2024 г. 10:57
На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости
На ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости
6 апреля 2024 г. 23:08
В Каспийское море выпущены мальки лосося
В Каспийское море выпущены мальки лосося
6 апреля 2024 г. 16:54
Кругосветный путешественник прибудет в Азербайджан на своем электромобиле
Кругосветный путешественник прибудет в Азербайджан на своем электромобиле
6 апреля 2024 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi