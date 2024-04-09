Погодные условия в Азербайджане изменятся, ожидается сильный ветер

С 11 апреля погодные условия в Азербайджане изменятся, ожидается ветреная и дождливая погода.

С 11 апреля погодные условия в Азербайджане изменятся, ожидается ветреная и дождливая погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове с утренних часов 11 апреля и до утра 12 апреля ожидается усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, временами порывы ветра будут достигать 20-23 м/с.

В районах Азербайджана с 10 апреля до второй половины дня 11 апреля местами ожидаются осадки.

В некоторых районах (Карабах, Восточный Зангезур, Балакян-Шеки, Губа-Гусар, Центральный Аран, Нахчыванская АР, Газах-Гянджа, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, в горных районах - снег. 11 апреля порывы западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ожидается повышение водности в реках Большого и Малого Кавказа.