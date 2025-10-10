Погода в Баку на субботу: переменная облачность, до 24°C тепла
Экология
- 10 октября, 2025
- 13:10
11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит 15-18, днем 20-24 градуса тепла. Атмосферное давление будет в пределах 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 55-65%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможна изморось, грозы, возможен град, временами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 14-17, днем 21-26, в горах ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.
Последние новости
13:59
Лебедев назначен генсеком СНГ на следующие три годаВ регионе
13:58
Фото
Завершена программа сертификации и аккредитации участников инновационной экосистемыИКТ
13:56
Фото
К концу года проект "Библиотека в каждой мечети" охватит 250 мечетейВнутренняя политика
13:56
В Польше автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть раненыеДругие страны
13:50
Фото
Видео
Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:50
Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:49
Лидеры стран СНГ в Душанбе подписали 19 документов - ОБНОВЛЕНОВ регионе
13:46
В Баллыгая во время поисков обнаружены останки, принадлежащие 10 и более лицамВнутренняя политика
13:41