    Экология
    • 10 октября, 2025
    • 13:10
    Погода в Баку на субботу: переменная облачность, до 24°C тепла

    11 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 15-18, днем 20-24 градуса тепла. Атмосферное давление будет в пределах 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 55-65%.

    В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможна изморось, грозы, возможен град, временами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 14-17, днем 21-26, в горах ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.

