İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Şənbə gününün havası açıqlanıb

    Ekologiya
    • 10 oktyabr, 2025
    • 12:37
    Şənbə gününün havası açıqlanıb

    Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 11-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 75-80 %, gündüz 55-65 % təşkil edəcək.

    Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 21-26, dağlarda gecə 5-10, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Hava proqnozu
    Погода в Баку на субботу: переменная облачность, до 24°C тепла

    Son xəbərlər

    13:23

    Şəfiqə Məmmədova: Əminə Yusifqızı yaxşı dost, nümunəvi insan idi

    Mədəniyyət siyasəti
    13:22
    Foto

    İlin sonunadək 250 məsciddə kitabxana layihəsi tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    13:19

    Finlandiya XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    13:18

    Gürcüstanda dövlət çevrilişi cəhdi ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediləcək

    Region
    13:17

    Nazir müavini: Əminə Yusifqızının sənəti hər zaman bizimlədir

    İncəsənət
    13:15

    Ballıqayada axtarışlar zamanı 10 və daha artıq şəxsə aid olunan qalıqlar aşkar edilib

    Daxili siyasət
    13:12

    Lənkəranda avtomobildən külli miqdarda narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    13:09

    "Daxili qoşunlar haqqında" qanun layihəsi ilk oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    13:03
    Foto

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti