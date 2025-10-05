Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей

Погодные условия на Абшеронском полуострове в понедельник будут благоприятными для метеочувствительных людей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на медико-метеорологический прогноз Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, 6 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северный ветер, который в течение дня местами будет усиливаться, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.