Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей
Экология
- 05 октября, 2025
- 14:01
Погодные условия на Абшеронском полуострове в понедельник будут благоприятными для метеочувствительных людей.
Об этом Report сообщает со ссылкой на медико-метеорологический прогноз Национальной службы гидрометеорологии.
Согласно информации, 6 октября на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северный ветер, который в течение дня местами будет усиливаться, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.
