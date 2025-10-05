Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq
Ekologiya
- 05 oktyabr, 2025
- 13:52
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Belə ki, oktyabrın 6-da Abşeron yarımadasında mülayim xəzri küləyinin gündüz arabir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.
Son xəbərlər
13:52
Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaqEkologiya
13:49
Foto
III MDB Oyunları çərçivəsində Xankəndidə keçirilən kamandan oxatma yarışlarına yekun vurulubFərdi
13:48
III MDB Oyunları: Kamandan oxatma üzrə yarışın qalibləri müəyyənləşibFərdi
13:44
Azərbaycan U-19 millisi Özbəkistan yığması ilə qarşılaşacaqFutbol
13:35
III MDB Oyunları: Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Qazaxıstana qalib gəlibKomanda
13:32
İrakli Kobaxidze: Moldova ilə münasibətlərdə birtərəfli dostluq siyasətini qorumaq lazımdırRegion
13:23
III MDB Oyunları: Azərbaycanın daha iki qılıncoynadanı bürünc medalı təmin edibərFərdi
12:59
Foto
Rusiya Avarçəkmə Federasiyasının prezidenti: "III MDB Oyunları yüksək səviyyədə təşkil olunub"Fərdi
12:58