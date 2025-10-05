İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Ekologiya
    • 05 oktyabr, 2025
    • 13:52
    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Belə ki, oktyabrın 6-da Abşeron yarımadasında mülayim xəzri küləyinin gündüz arabir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əsasən əlverişlidir.

    meteohəssas Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей

