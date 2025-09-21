Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей
Экология
- 21 сентября, 2025
- 15:53
Погода на Абшеронском полуострове 22 сентября будет относительно благоприятной для метеочувствительных людей.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, на полуострове в понедельник ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.
Последние новости
17:00
Ферстаппену вручен Кубок Гран-при Азербайджана "Формулы 1"Формула 1
16:43
Пезешкиан отправится 23 сентября в Нью-Йорк для участия в ГА ООНВ регионе
16:41
Фото
"Формула 1": Определился победитель Гран-при Азербайджана — ОБНОВЛЕНО-4Формула 1
16:29
Во время беспорядков в Маниле пострадали около 40 полицейскихДругие страны
16:15
На дорогах Азербайджана из-за тумана и дождя снизится дальность видимостиЭкология
16:04
Озгюр Озель переизбран председателем НРПВ регионе
15:53
Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людейЭкология
15:39
СМИ: УЕФА может отстранить Израиль от всех европейских турнировФутбол
15:24