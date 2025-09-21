Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    • 21 сентября, 2025
    • 15:53
    Погода на Абшеронском полуострове 22 сентября будет относительно благоприятной для метеочувствительных людей.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно информации, на полуострове в понедельник ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.

