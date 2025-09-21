Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей

Погода на Абшеронском полуострове 22 сентября будет относительно благоприятной для метеочувствительных людей.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, на полуострове в понедельник ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.