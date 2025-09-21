İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Ekologiya
    • 21 sentyabr, 2025
    • 15:40
    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Sentyabrın 22-nə olan tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir.

    Bu da meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişlidir.

    meteohəssas hava sentyabr
    Погода на Абшероне завтра будет благоприятной для метеочувствительных людей
    Weather in Absheron expected be favorable for meteo-sensitive people

