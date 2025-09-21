Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq
Ekologiya
- 21 sentyabr, 2025
- 15:40
Sentyabrın 22-nə olan tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a bildirilib ki, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir.
Bu da meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişlidir.
