Погода будет благоприятной для метеочувствительных людей
Экология
- 12 октября, 2025
- 13:58
Завтрашняя погода в Азербайджане будет благоприятно для метеочувствительных людей.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, 13 октября на Апшеронском полуострове ожидаются благоприятные и стабильные погодные условия.
