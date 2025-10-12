СМИ: ХАМАС может передать Израилю 20 заложников уже 12 октября Другие страны

Погода будет благоприятной для метеочувствительных людей Экология

Песков: Тема возможных поставок Tomahawk вызывает обеспокоенность В регионе

Хуситы назвали условие для прекращения обстрелов Израиля Другие страны

В Татарстане два человека погибли при крушении моторной лодки В регионе

Президент Пакистана: Мы будет решительно защищать безопасность нашей страны Другие страны

Видео В Баку сотрудники МЧС спасли двух человек Происшествия

"Барселона" не заинтересована в продлении контракта с Левандовским Футбол