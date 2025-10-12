Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq
- 12 oktyabr, 2025
- 13:57
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.
Belə ki, oktyabrın 13-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün, əsasən, əlverişlidir.
